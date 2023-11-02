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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EKİM AYI ENFLASYONU | Beklenti anketi açıklandı! TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Ekim ayı enflasyon oranı açıklanıyor... Beklenti anketi açıklandı, işte tahminler

        Ekim ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon farkıyla kira zamları ise 12 aylık enflasyon oranıyla belli oluyor. Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon oranları kamuoyunda yakından takip ediliyor. Peki, ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Ekim ayı enflasyonu AA beklenti anketi sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:16
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        EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Dolayısıyla Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü ilan edilecek.

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        EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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        Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

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        Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

        #kasım ayı enflasyonu
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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