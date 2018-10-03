Ekim ayında burçları neler bekliyor? 12 burç bu ay nelere dikkat etmeli? İşte Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül'den Ekim ayı burç yorumunuz...
1
1|11
Ekim ayı boyunca Jüpiter Akrep burcunda ilerlerken, öze dönme derinleşme ihtiyaçları artacak, karmik kabiliyetler açığa çıkmak ve görünür, kullanılır olmak için bireyleri zorlayacaktır. Dipte derinde kalan arzular gün yüzüne çıkabilir. Arzularımızın mevcut ihtiyaçları karşılaması ve günün koşullarına uygunluğu çatışma yaratacaktir.
2
2|11
Zaman yöneticisi Satürn Oğlak’ta ilerlerken sorumlulukları sürekli hatırlatarak arzular ve zorunlu tercihler konusunda bizi uyaracaktır. 9 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşen Yeni Ay adalet konusuna vurgu yaparken, burcun yöneticisinin geri harekette oluşu aksamaların olacağına işaret ediyor. Huzur arayışı yoğunlaşacak ancak koşullar gerginleşecektir. Geçmişten gelen çözülmemiş, kamuya mal olmuş davalar gündem olabilir. Bu dönem uzlaşma arayışları yoğun olacaktır.
3
3|11
6 Ekim'de başlayacak Venüs geri hareketi yönettiği alanlarda duraklamalara, beklentilerin geç gerçekleşmesine veya ertelenmesine neden olacaktır. Venüsün geri hareketi, enerji akışı yavaşladığı için, gözden geçirmelere vesile olur. İlişkilerde kopuşlar, bereketsizlik söz konusu olabilir. Amaçsız, sürekli şikayet edip üretmeyeninsanlar için, zorlu bir dönemin başlangıcına işaret eden olaylar gelişebilir. İş yerlerinde tasarruf tedbirleri artırılabilir.
4
4|11
10 Ekim'de Merkür burç değiştirip Akrebe geçince, hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Sırlar açığa çıkabilir. Akrebin yöneticisi Mars Oğlak Burcunda Güney Ay düğümü ile görünüm halinde olduğu için geçmişin bugüne etkisini yorumlamak, özeleştiri yapmak mümkün olacaktır.
5
5|11
24 Ekim'de gerçekleşecek olan dolunayda gerginlik, eleştiri artacaktır. Uyum ve dengenin zarar gördüğü bir enerji açığa çıkabilir.
6
6|11
5 Ekim-17 Kasım 2018 tarihleri boyunca sürecek olan Venüs Retrosu pek çok alanda etkili olacaktır. Gezegenlerin Retrosu-geri hareketi, gezegenin kendi yörüngesindeki dönüş esnasında, hızının düşüp, Dünyanın gerisinde kalmasıdır. Retro Gezegenin, Dünyanın yaşam alanlarında yönettiği konularda enerjisi düşer. Etkisi azalır. Bu azalma, yaşamsal gözden geçirmeler, içe dönmeler ve farkındalığı öze yansıtmakta kullanılır.
7
7|11
Retrolarda ruhun tekamül arzusu kendisini daha yoğun farkettirir. Kişi ilerlediği yolda bu arzudan uzaklaştıysa, retrolarda yavaşlayan, aksileşen yaşam alanlarından uzaklaşmak istiyor olabilir. Ruhsal Astrolojide Venüs; varlığımızı ifade etmemize ve mutlu olmamıza yarayan haz konularını, finansal hayatımızı, ilişkilerimizi yönetir. Retro dönemlerinde üretim ve finans konularında sürüdürelebilir hedefler koymak önem kazanır.
8
8|11
Venüs haz veren konular, güzellik ve estetikle ilgilidir. Hayattan haz aldığımız alanlarda sadeleşmeler, estetik algımızda değişiklikler olası. Derin bir mutsuzluk ve hayal kırıklığı hissi ve yönsüzlük, ilişkilerde beklentilerin karşılanmaması söz konusu olabilir. Bu haftadan başlayarak zevklerin sanatla ve hobilerle bağdaştırılması, el işi her tür üretimin artırılması yönsüzlük duygusunu ortadan kaldırır.
9
9|11
Venüs retrosu; sadeleşme, öz disiplin, içe dönme, kendiyle barışık olma konularında imkanlar sağlayacağı için retronun başından sürece uyumlanmak işinizi kolaylaştırır. Hedef koyamaz, eksikleri borçla kapatıp, sadeleşmek yerine büyürsek Venüs retrosu yanlızlık, statü kaybı ve borç yaratacaktır. Ekim Ayını verimli geçirmek için; doyumsuz zevklerin tatmininden uzaklaşmak, hazları sadelikte aramak gerekir. Geçmişin izlerini taşıyan ve kültürümüzün bizi besleyen yanları olan Klasik Türk Sanatlarını araştırmak, öğrenmek ve uygulamak için uygun zamanlardayız.
10
10|11
Başlayıp yarım bıraktığınız hobilerinize dönebilirsiniz. İlişkilerde seçici olmak, yük getiren ve haz vermeyen insanlardan uzak kalmak veriminizi ve iç huzurunuzu artıracaktır. Venüs hormonlar, böbrekler, boğaz, troid, yumurtalıklar ilevücudun ahenk ve dengesini yönetir. Stres hormonu artarak denge bozulabilir. Akrebin yöneticisi Mars Oğlak burcunda Güney Ay düğümü ile kavuşumda olduğundan, toplardamar rahatsızlıkları yaşanabilir.
11
11|11
Ayurvedic Astrolojide retro dönemlerinde taşlardan istifade edilir. Venüs Retrosu süresince Elmas veya Opal takmak faydalı olur. Venüs Kalp Cakrasını yönetir. Cakra için Yeşim taşı takmak uygun olur. Gül yağı ve gül suyu çakranın frekansını yükselterek, burcun temsil ettiği alanlarda enerji dengesi sağlar.
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