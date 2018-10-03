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Venüs retrosu; sadeleşme, öz disiplin, içe dönme, kendiyle barışık olma konularında imkanlar sağlayacağı için retronun başından sürece uyumlanmak işinizi kolaylaştırır. Hedef koyamaz, eksikleri borçla kapatıp, sadeleşmek yerine büyürsek Venüs retrosu yanlızlık, statü kaybı ve borç yaratacaktır. Ekim Ayını verimli geçirmek için; doyumsuz zevklerin tatmininden uzaklaşmak, hazları sadelikte aramak gerekir. Geçmişin izlerini taşıyan ve kültürümüzün bizi besleyen yanları olan Klasik Türk Sanatlarını araştırmak, öğrenmek ve uygulamak için uygun zamanlardayız.