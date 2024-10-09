Ekim ayında hangi balıklar tüketilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı
Giriş: 09.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:18
Tarım ve Orman Bakanlığı, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.
Ekim ayında; palamut, mezgit, levrek, çipura, zargana ve sardalya tüketilmesi önerildi.
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