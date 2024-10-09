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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekim ayında hangi balıklar yenir? - İş-Yaşam Haberleri

        Ekim ayında hangi balıklar tüketilir?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Balık mevsiminde yenilmesi gereken bir besindir" vurgusu yaparak ekim ayında yenilebilecek balıkları sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:18
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        Ekim ayında hangi balıklar tüketilir?
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, paylaşımına, "Balıkları dondurmadan önce hafif tuzlamakta fayda var. Etin diriliğini muhafaza eder" notunu düştü.

        Ekim ayında; palamut, mezgit, levrek, çipura, zargana ve sardalya tüketilmesi önerildi.

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