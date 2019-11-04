Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,70 ile erkek kazağında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında erkek kazağını, yüzde 40,46 ile çocuk kazağı, yüzde 38,94 ile yünlü erkek kabanı izledi.

Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 38,02 ile kadın hırkası, yüzde 36,84 ile erkek montu, yüzde 33,97 ile kadın kabanı, yüzde 32,38 ile kadın botu, yüzde 32,18 ile erkek botu, yüzde 23,22 ile kabak ve yüzde 22,75 ile çarliston biber yer aldı.

EN ÇOK YURT İÇİ TURLAR UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,23 ile limon, yüzde 15,38 ile havuç, yüzde 12,17 ile elma, yüzde 8,50 taze fasulye, yüzde 5,03 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 4,87 ile yurt dışı bir hafta veya daha fazla süreli turlar, yüzde 4,08 ile nevresim takımı, yüzde 3,81 ile kuru fasulye ve yüzde 3,67 ile klima takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde) Kazak (erkek için) 43,70 Kazak (çocuk için) 40,46 Kaban yünlü (erkek için) 38,94 Hırka (kadın için) 38,02 Erkek mont 36,84 Kaban (kadın için) 33,97 Bot (kadın için) 32,38 Bot (erkek için) 32,18 Kabak 23,22 Çarliston biber 22,75 Çocuk spor kazağı 20,87 Şehirler arası tren ücreti 20,64 Otoban geçiş ücreti 20,43 Sivri biber 18,97 Salatalık 18,06 Sarımsak 17,65 Domates 15,97 Elektrik ücreti 14,90 Gazeteler 11,44 LPG dolum ücreti 9,35

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde) Dana eti -1,67 Tavuk eti -2,22 Nohut -2,26 Salça -2,59 Yeşil soğan -2,76 Televizyon -2,81 Fındık içi -2,82 Muz -2,86 Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) -2,96 Yer fıstığı -3,55 Klima -3,67 Kuru fasulye -3,81 Nevresim takımı -4,08 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar -4,87 Şehirler arası otobüs ücreti -5,03 Taze fasulye -8,50 Elma -12,17 Havuç -15,38 Limon -25,23 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar -27,66