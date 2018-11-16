Türkiye'de ekim ayında 7 bin 160 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 11.9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8.6, kooperatif sayısı yüzde 19.7 artış gösterdi.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 4.7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16.1 artarken, kapanan kooperatif sayısı değişmedi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı bin 162 olarak gerçekleşti
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.2, kooperatif sayısı yüzde 19.7 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21 düşüş gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 9.3, kooperatif sayısı yüzde 22.3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2.3 geriledi.
Ocak-ekim döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 artarak 71 bin 907, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8.7 azalarak 9 bin 467 oldu.
YÜZDE 44.4'Ü İSTANBUL'DA KURULDU
Ekimde kurulan toplam 7 bin 160 şirket ve kooperatifin yüzde 86.5'ini limited şirketler, yüzde 12.4'ünü anonim şirketler, yüzde 1.1'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 44.4'ü İstanbul, yüzde 9.8'i Ankara, yüzde 5.8'i İzmir'de kuruldu. Ekimde Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 587'si ticaret, 922'si imalat ve 688'i inşaat sektöründe yer aldı.
Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 39'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 339'u inşaat, 321'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.
Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin 414'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 192'sinin inşaat, 110'unun da imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.
Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 524'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254'ünün inşaat, 114'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
SURİYELİLER 151 ŞİRKET KURDU
Geçen ay kurulan bin 504 yabancı ortak sermayeli şirketin 151'i Suriye, 139'u İran ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 86'sı anonim, bin 418'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.
Bu yıl kurulan şirketlerin bin 666'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 758'i ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 751'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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