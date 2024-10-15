Enflasyon oranı, özellikle ekonomiyle ilgilenenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. TÜİK’in yapacağı açıklamalar ise merakla bekleniyor. Her ay olduğu gibi, bu ay da Merkez Bankası, enflasyona dair beklenti tahminini açıkladı. Peki, 2024 Ekim ayına ait enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak? İşte Merkez Bankası’nın paylaştığı ekim ayı enflasyon tahminlerine ilişkin detaylar...