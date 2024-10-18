Enflasyon oranı, ekonomiyle ilgilenenlerin yakından izlediği konuların başında geliyor. TÜİK’in yapacağı açıklamalar ise merakla beklenmekte. Her ay olduğu gibi bu ay da Merkez Bankası, enflasyonla ilgili beklenti tahminlerini paylaştı. Peki, 2024 Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri hangi gün açıklanacak? İşte Merkez Bankası'nın Ekim ayı enflasyon tahminlerine dair ayrıntılar...