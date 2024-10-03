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        Ekim kira artış oranı belli oluyor! TÜİK enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

        TÜİK, bugün Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ardından milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren 12 aylık TÜFE oranı belirlenecek ve Ekim ayı kira artış oranı kesinlik kazanacak. Ekim ayında sözleşme yenileyecekler, belirlenen rakama göre kiralarını zamlı halde ödeyecek. Peki, Ekim kira tavan zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 07:37 Güncelleme: 03.10.2024 - 07:37
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        Kiracı ve ev sahiplerinin beklediği gün geldi. Bugün, TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu açıklamasıyla Ekim ayı kira tavan zam oranı belirlenecek. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecekler, netlik kazanacak rakam üzerinden zam yapacak. Peki, Ekim kira tavan zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim kira artış oranı, enflasyon rakamlarından sonra netleşecek.

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        EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

        Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.

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        EYLÜL AYINDA TÜFE ARTIŞ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan Eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

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