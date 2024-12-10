Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.258,39 %0,01
        DOLAR 34,8470 %0,06
        EURO 36,8388 %0,16
        GRAM ALTIN 2.990,04 %0,47
        FAİZ 42,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 35,73 %0,32
        BITCOIN 97.081,00 %0,15
        GBP/TRY 44,4726 %0,11
        EUR/USD 1,0561 %0,07
        BRENT 71,82 %-0,44
        ÇEYREK ALTIN 4.888,53 %0,47
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Ekimde işsizlik yükseldi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ekimde işsizlik yükseldi

        Ekim ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8 oldu. Böylece işsizlikte 2 ay üst üste yükseliş kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekimde işsizlik yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK ekim ayı işgücü verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8'e çıktı. İşsiz sayısı da 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişiye ulaştı.

        Eylül ayında da benzer bir şekilde işsizlik oranı 0.1 puan yükselmişti.

        Genel işsizlik artarken 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 16.6'ya geriledi.

        Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ekim 2022 - Ekim 2024:

        İSTİHDAM ORANI YÜKSELDİ

        Ekimde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı 0.2 puan artarak yüzde 49.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67.4 iken kadınlarda yüzde 32.8 olarak gerçekleşti.

        TÜİK verilerine göre ekimde toplam işgücü eylül ayına göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 54.7'ye çıktı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4 iken kadınlarda yüzde 37.4 olarak hesaplandı.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK yüzde 27.6

        Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekim ayında bir önceki aya göre 1.9 puan artarak yüzde 27.6'ye yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        İsrail'den Suriye'ye yoğun saldırı
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Asgari ücret gerçekleri
        Asgari ücret gerçekleri
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        Hangi uygulamalara para harcıyoruz?
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        YPG Münbiç'ten çekilecek
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Geçiş hükümetinde kimler yer alacak?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar