"OLDUKÇA MUTLU!"

Oyuncuya yakın bir kaynak, "Ekin çok dikkatli. Daha önce birçok ünlü hayranı oldu ama Jack'in resimlerini beğendiğini görmekten oldukça mutlu oldu. Çok yakışıklı bir adam!" açıklamasını yapmıştı.

Fotoğraflar: Instagram, AP, Reuters