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İnsan sağlığına olan katkıları ile Kuzey Amerika’dan tüm dünyaya yayılan ekinezya çiçeği soğuk algınlığı hastalığı için tercih edilir. İçeriğindeki yüksek mineral ve vitaminler ile sağlık dostu olan ekinezya bitkisi kurutulduktan sonra çay olarak tüketilebilir. Ekinezya çayı faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilmektedir. İşte ekinezya çayı neye iyi gelir? sorusunun detayları.

Ekinezya Nedir?

Ekinezya papatyagillerdendir. Hem yaprakları hem de kökleri alternatif tıp alanında sıkça kullanılır. Ekinezyanın anavatanı Kuzey Amerika’dır. Ekinezya ilk olarak yılan sokması gibi zehirlerin tedavisinde kullanılmıştır. Zamanla soğuk algınlığına olan faydaları ile gribal hastalıkların iyileşme sürecinde de tercih edilmiştir. Ekineazya alternatif tıbbın yanı sıra ilaç sektöründe de kullanılmaktadır.

Ekinezya Çayı Faydaları

Ekinezya çayı ağrıyı keser.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Kış aylarında soğuk algınlığına iyi gelir.

Detoks etkisi ile vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

Halsizliğe iyi gelir.

Zehirli böcek ve yılanların ısırığının tedavisine iyi gelir.

Diş ağrısının azalmasına yardımcı olur.

Kansere karşı koruma sağlar.

Mantar enfeksiyonlarının oluşmasını engeller.

Eklem ve romatizmal ağrılara iyi gelir.

Migren hastalarının kullanması önerilir.

Alerjen hassasiyeti olanlar için uygundur.

Beyaz kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.

Cilt hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır.

Çiçek, kabakulak ve kızamık gibi hastalıklara iyi gelir.

Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır.

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Ekinezya Çayı Zararları

Ekinezya çayı güvenilir bitkiler arasında yer alsa da fazla tüketim ile birlikte bazı yan etkiler oluşabilir. İşte ekinezya çayının zararları:

Mide bulantısı ve kusma şikayeti

Ağızda kuruluk

Baş ağrısı ya da dönme

Kabız ve ishal olma

Kaslarda yoğun ağrı

Uyku problemi

Yüksek ateş

Deride kızarıklık, kaşıntı ya da şişkinlik

Halsizlik

Ekinezya Çayı Nasıl Demlenir?

Kış aylarında gripten korunmanın yanı sıra pek çok hastalıktan korunmak isteyenler için ekinezya çayını demlemek kısa sürede basit bir şekilde yapılır. Ekinezya çayını demlemek için 2 tatlı kaşığı ekinezya ve yarım litre su yeterlidir. İlk olarak yarım litre suyu kaynatmalısınız. Ardından kaynar suyun içerisine 2 tatlı kaşığı ekinezyayı atın. Ardından 5 ila 10 dakika arasında bekletin. Süzdükten sonra tüketebilirsiniz.

Ekinezya Çayı Tansiyonu Yükseltir Mi?

Ekinezya çayı direkt olarak tansiyona zarar vermez. Ancak sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmayı hızlı çalıştırdığı için fazla tüketimde tansiyonun artmasına yol açabilir. Bu yüzden özellikle hipertansiyon hastalarının ekinezya çayı tüketmemesi önerilir. Tüketmek isteyenler ise doktora başvurduktan sonra ekinezya çayının içmelidir.

Ekinezya Zayıflatır Mı?

Ekinezya çayının zayıflamaya yardımcı olduğuna dair net bir kanıt yoktur. Ancak ekinezya çayı içerisinde çok sayıda vitamin ve mineral vardır. Bunun yanı sıra antioksidan açısından da güçlüdür. Ekinezya çayı sindirim sistemine de fayda sağlayarak metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olduğu için kilo verme döneminde olan kişileri olumlu destekler. Sadece ekinezya çayı ile zayıflamayı düşünmek doğru değildir. Düzenli beslenme ile ekinezya çayı da zayıflamanıza destek olacaktır.