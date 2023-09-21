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        Haberler Gündem Ekinoks ne zaman? Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor! Ekinoks nedir, ne olur?

        Ekinoks ne zaman? Yaz bitiyor, sonbahar başlıyor! Ekinoks nedir, ne olur?

        Ekinoks ne zaman? 23 Eylül sonbahar ekinoksunda ne olur? Kavurucu sıcaklarla geçen yaz ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ekinoks yani gece gündüz eşitliğiyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:34
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        Yazın sona ermesi ve sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte gözler ekinoks tarihine çevrildi. Peki, sonbahar ekinoksu nedir, ekinioks ne zaman? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte gece - gündüz eşitliğiyle ilgili merak edilip araştırlan detaylar...

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        23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR? 23 EYLÜLDE NE OLDU?

        23 Eylül, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .

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        Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

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        EKİNOKS NEDİR?

        Güneş'den gelen ışınlar 21 mart ve 23 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks denir.

        Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur. Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur.

        Ekinoks ya da gün tün eşitliği, yılda 2 kez tekrarlanır. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

        Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.

        #ekinoks
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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