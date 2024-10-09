Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanvekili de olan Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son 1 aydır un ve girdi fiyatlarındaki artışın fırıncıları zorladığını söyledi.

Bu artışların ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kıldığını ifade eden Balcı, "Biz ilgili kurumlarla, bu artışlar konusunda ne yapılacağı noktasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar var" dedi.

Balcı, bu yıl hasadın her zamankinden fazla olduğunu, ekmeklik buğdayda 14,5 milyon ton, ekmeklik unda kullanılan buğdayda 12 milyon ton hasat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hasadın bu yıl kalite yönünden düşük olmasına karşın, belli bölgelerdeki ürünün kaliteli ve istenen seviyede gelmesi nedeniyle, o bölgelerdeki fiyatın yükseldiğini aktaran Balcı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı. REKLAM Balcı, artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatının makul olmaktan çıkacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa bu fiyatı 65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu da ekmeğe olumsuz yansıyacak demektir. Bugüne kadar esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. Bu ay içinde de kilogramı 50 liradan satılan ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.