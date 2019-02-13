Balıktan da çıktı, ekmekten de! Ekipler şok oldu

Bulut Kutlu'nun haberine göre Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Batman kent genelinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmalarda yabancı uyruklu veya Batman ve çevre il ve ilçelerden gelerek halkın dini duygularını suiistimal eden dilencileri tek tek toplayarak haklarında yasal işlem başlattı.

Kadın ekipler tarafından üstleri aranan dilencilerin paralarını, ekmeğin arasına ve yanlarındaki balıkların içine gizlediği görüldü. Dilenciler üstlerindeki paraların sayımının ardından Göç İdaresi ve Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek yasal işlem başlatılması için tutanak tutuldu.