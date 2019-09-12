Ekmek nasıl yapılır?

Ekmek sofralarımızın vazgeçilmeyen en önemli katıklarından birisidir. Ekmeksiz yemek yemeyen bir toplum olmamızdan dolayı ekmek tüketimimiz oldukça fazladır. Evde ekmek yaparak daha sağlıklı tüketim sağlayabilmeniz mümkündür.
Ekmek Malzemeleri:
- 1 kg un,
- 1 tatlı kaşığı toz şeker,
- 1 kuru maya,
- Ilık su
- Az tuz
- Az şeker
Ekmek Hazırlanması:
Un, maya, şeker, maya ve tuz bir kaba konularak karıştırılıp harmanlanır.
Üzerine yavaş yavaş ılık su ilave edilerek yumuşak bir hamur elde edilene kadar yoğurulur.
1-2 saat mayalanması için dinlenmeye bırakılır.
Yuvarlak bir tepsi hafif yağlanır ve üzerine hamur yayılarak 10 dakika daha bekletilir.
Üzerine çörek otu ya da susam eklenebilir.
200 °C de ısıtılmış fırında pişmesi sağlanır.
Afiyet olsun.
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