Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!

Batman'ın Gercüş ilçesinde Abdullah Çakar (21), mezrada ekmek pişiren S.A. (22) adlı kadını pompalı tüfekle yaralayıp, aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre Batman'a sevk edilen S.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, öğleden sonra Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Derei mezrasında meydana geldi. Abdullah Çakar, dışarıda mezranın kadınlarıyla ekmek pişiren S.A. adlı kadına henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çakar, daha sonra aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abdullah Çakar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. S.A. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. S.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Abdullah Çakar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.