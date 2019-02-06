Balcı, yazılı açıklamasında, dün TBMM'deki bazı grup toplantılarında ekmeğe ilişkin yapılan değerlendirmelere değindi.
Ekmeğin, halkın en önemli gıda maddesi olduğunu belirten Balcı, "Kimse ekmek üzerinden siyaset yapmasın. Üretim aşamasında esnafımızın ne gecesi vardır ne de gündüzü. Alın terini emeğiyle bütünleştirirken tek bir hedefi vardır, nimeti en iyi şekilde vatandaşlarımızla buluşturmak. Hal böyle iken TBMM'de ekmeğin, siyasete ayar veren bir meta olarak kullanılıyor olması bizleri üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.
Balcı, ekmek üreticilerinin tek ve yegane temsilcisinin Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve ticaret odaları olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bir başka ifadeyle ekmek üreticilerinin temsilcileri Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarıdır. Siyaset arenasında, kişisel menfaat arayanların oluşturduğu dernekler fırıncı esnafını temsil edemez, etmemektedir. Evet, fırıncılarımızın sorunları vardır ancak bu sorunların çözüm noktası grup toplantıları değil, ilgili bakanlıklardır. Bizler de yaşadığımız problemlerin çözümü noktasında gerek Ticaret Bakanlığımız gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığımız ile her zaman koordineli şekilde hareket etmekte ve en iyiye ulaşma konusunda gayret sarf etmekteyiz. Bizim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gizli gizli söylediğimiz herhangi bir şey söz konusu değildir."
Yaşanılan problemleri hiçbir zaman kapı arkasında konuşmadıklarına dikkati çeken Balcı, "Alenen ve her ortamda sıkıntılarımızı gündeme getirirken, ülke menfaatlerine zarar verecek girişimlerde de bulunmadık. Ekmek üreticisinin de aynı zamanda bir tüketici olduğu gerçeğinden hareketle problemlerin el birliği ve dayanışmayla çözümleneceğine olan inancımızda da bir eksiklik söz konusu değildir. Ekmek, bir nimettir ve yeri de siyaset değildir." değerlendirmesinde bulundu.
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