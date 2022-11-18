Cihan Kolivar tahliye edildi 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, itiraz sonucu tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Kasım'da tutuklanan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

Hakimliğin itirazı reddetmesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.

AA'nın haberine göre; Kolivar'ın avukatı Çiftçi, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edileceğini bildirdi.

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1. maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkarılan Kolivar, sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısınca sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Kararda, Kolivar'ın, delillerin henüz toplanmamış olması, mevcut delil durumu, atılı suçun niteliği ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmedildiği belirtilmişti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.