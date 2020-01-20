Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet Yumak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Kağan Kayalı (Dk. 46 Ezeh),Abdülkadir Kayalı, Malle (Dk. 56 Andusic),Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Mrsic, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 54 Celal Emir Dede)
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman (Dk. 81 Sinan Kurt),Vedat Bora, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz),Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 73 Tevfik Altındağ),Erkan Zengin, Rassoul
Goller: Dk. 6 ve 59 Dibba, Dk. 35 Hasan Kılıç, Dk. 36 Erkan Zengin, Dk. 39 Aosman, Dk. 68 Volkan Şen (Adana Demirspor),Dk. 76 Andusic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarıkartlar: Dk. 17 Berat Aydoğdu, Dk.19 Otoo, Dk. 31 Serdar Güncü, Dk. 65 Vukovic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
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