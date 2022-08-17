Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra iç ve dış finansman tarafındaki son durum, üç yıllık Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci, küresel ölçekte gıda ve enerji sektöründe yaşanan gelişmeler, yurt içinde gıda ve enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra iç ve dış finansman tarafındaki son durum, üç yıllık Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci ile ilgili temel hususlar ve son dönemde küresel ölçekte gıda ve enerji sektöründe yaşanan gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle, yurt içinde gıda ve enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz'
İŞ-YAŞAM 'Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını ...
ŞOK Marketler'de istihdam sayısı 46 bine çıktı
İŞ-YAŞAM ŞOK yüzde 78 büyüdü
'Kombine yatırımlarımızı iki katına çıkarttık'
İŞ-YAŞAM 'Kombine yatırımlarımızı iki katına çıkarttık'
Yapı sektöründen Marmara Depremi'nin yıl dönümünde ortak çağrı
İŞ-YAŞAM Yapı sektöründen deprem için ortak çağrı
İZODER'den deprem için su yalıtımı uyarısı
İŞ-YAŞAM İZODER'den deprem için su yalıtımı uyarısı
AB'den haziran ayında 34 milyar euro ticaret açığı
İŞ-YAŞAM AB'den haziran ayında 34 milyar euro ticaret açığı
Tyrolit, Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın aldı
İŞ-YAŞAM Tyrolit, Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın ...
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
İŞ-YAŞAM Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
New York Fed imalat endeksi ağustosta sert düşüş gösterdi
İŞ-YAŞAM New York Fed imalat endeksinde sert düşüş
KGF kefaletinde bakiye tutarı 10 kat artırıldı
İŞ-YAŞAM KGF kefaletinde bakiye tutarı artırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.