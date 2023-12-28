Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, dünyada ve Türkiye'de tarımsal görünüm ile desteklerin ele alınması ve 2023 yılının genel ekonomik değerlendirmesinin yapılacağı belirtildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile desteklerin ele alınacağı toplantıda, ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışmaları ve 2023 yılının genel ekonomik değerlendirmesi yapılacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.