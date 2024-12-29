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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 29.12.2024 - 20:59
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        Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

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