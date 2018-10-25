İhracata dönük üretim stratejilerine yönelik, faizsiz finans sisteminin daha hızlı geliştirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla politika önerileri geliştirecek olan Kurul üyelerinin ataması 8 Ekim'de yapılmıştı.



Ekonomi Politikaları Kurulu (EPK) üyeleri, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut'tan oluşuyor.



Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 17.30'da başlayacak.





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