HABERTURK.COM

Her çocuk, kültürden kültüre nesilden nesle ve ekonomik şartlardan dolayı farklı yetişir. 'Sevgi ve Para Arasında Ana Baba Olmak' adlı kitapta, ekonomi profesörü yazar Fabrizio Zilibotti ve Matthias Doepke, şimdinin ebeveynleri hem de geçmişin çocukları olarak kendi deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşıyor. Kendi ebeveynlerinden çok farklı bir ebeveyn olduklarını fark eden yazarlar, farklı olma nedenlerini şu an çocuklarının dünyası ile aynı şartlara sahip olmadıklarını bu sebeple farklı bir dünya da yetiştirildiklerini anlatıyor.