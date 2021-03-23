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Ekonomi reformları ne zaman hayata geçecek? Ekonomi reform takvimi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık." açıklamasında bulundu. Vatandaşlar ekonomi reform paketinde neler var merak ediyor. İşte ekonomi reform takvimi...

Ekonomi reformları ne zaman hayata geçecek? Ekonomi reform takvimi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin reform takvimini tamamladıklarını, Bakanlığın internet sitesinden takvime ulaşılabileceğini bildirdi. Ekonomi reformları ne zaman hayata geçecek?

EKONOMİ REFORM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

EKONOMİ REFORM PAKETİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

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