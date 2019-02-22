Blockchain (blokzincir) ve kripto para alanındaki yatırımcılar, mühendisler ve profesyonelleri bir araya getiren Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Block zinciri teknolojileri ve bununla birlikte kripto para ödemelerinin geleceğinin masaya yatırıldığı zirvede dijital varlıklar ekosistemi alanında faaliyet gösteren Volentix’in gelişim ortağı Pythagoras Systems’in yöneticisi Prof. Yiannis Emiris de konuşmacılar arasında yer aldı.

‘5 YIL ÖNCE FINTECH'LER DE AYNI DURUMDAYDI...’

Konuşmasında sektörel uygulamaların yaygınlığına dikkat çeken Prof. Yiannis Emiris, “Blokzinciri ekonomiyi yönetmek için önemli unsurlardan biri haline geliyor. Bu finans için de böyle… Gemi ulaşımından sağlığa her yerde artık Blockzincir teknolojisini görmeniz mümkün” dedi.

Aynı zamanda Atina Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü profesörü olan Yiannis Emiris, şöyle konuştu:

“Dijital takasların modern blokzincir ve yapay zeka atılımlarını güçlendirip yükselteceği bir zamandayız. İnsanlar bu yeni teknoloji karşısında tereddüt ediyor, özellikle bankalar iş kaybedeceklerini düşünüyor. Ama eğer bankalar Blokzincire dahil olursa işleri artacaktır. Fintech gibi düşünebiliriz. 5 yıl önce insanlar Fintech’ten de sakınıyorlardı. Şimdi eğer Fintech yapmazlarsa rekabette geri kalıyorlar.”

Gelişen bu yeni teknolojilerle ilgili Türkiye’deki ortamı da değerlendiren Yiannis Emiris, “Türkiye’de yatırımcılar bu konularda deneyimli ve yeni teknolojilere açıklar. Bu iyi bir kombinasyon” dedi.