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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor

        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor

        Çin ile ABD arasındaki yapay zeka rekabeti tırmanırken, Çinli e-ticaret devi Alibaba, Avrupa ve Ortadoğu'daki veri merkezlerini genişletme planını hızlandırmayı planlıyor. Çinli e-ticaret devi önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda'da ilk bulut bölgelerini kuracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alibaba Türkiye'de ilk bulut bölgesini kuruyor

        Çinli e-ticaret devi Alibaba yöneticisi Li Feifei, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda'da ilk bulut bölgelerini kuracağını açıkladı.

        Şirket ayrıca Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong'daki veri merkezi ağını genişleteceğini belirtti. Bu hamle ile yerelleştirilmiş bulut ve yapay zeka hizmetleri sunma kabiliyetinin artırılacağı belirtildi.

        Bloomberg'in haberine göre Alibaba'nın büyüme hamlesi, Asya dışındaki bölgelerde Amazon ve Alphabet gibi Batılı rakipleriyle giderek daha fazla doğrudan rekabete girmesi anlamına geliyor.

        Alibaba Cloud Intelligence'ın baş teknoloji sorumlusu ve uluslararası işlerden sorumlu başkanı olan Li, "Yapay zekayı işletmeler için daha ölçeklenebilir, pratik ve erişilebilir hale getirmek için küresel ekosistemimizle yakın iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız" dedi.

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        Alibaba, yapay zekaya ulaşmanın temeli olarak gördüğü dijital altyapıya en agresif şekilde yatırım yapan Çin şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılında 53 milyar dolarlık üç yıllık bir yapay zeka yatırım planı açıkladı ve o tarihten bu yana sermaye harcamalarının artmaya devam edeceğini belirtti.

        Alibaba'nın küresel bulut ağı Japonya'dan Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'ya kadar uzanıyor. Şirket son aylarda Brezilya ve Fransa'da açtığı yeni tesisler ile de yerel işletmelere üretken yapay zeka hizmetleri sunmayı hedefliyor.

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