Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.330,47 %-0,91
        DOLAR 49,1803 %0,08
        EURO 55,2637 %0,13
        GRAM ALTIN 6.547,96 %0,10
        BITCOIN 85.876,00 %0,11
        FAİZ 39,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,40 %-0,13
        GBP/TRY 65,1083 %0,14
        EUR/USD 1,1229 %0,05
        BRENT PETROL 99,17 %-0,32
        ÇEYREK ALTIN 10.707,71 %0,11
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Bursa'nın coğrafi işaretli ürününde tek tırnaklı eti çıktı

        Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Bursa'nın coğrafi işaretli ürününde tek tırnaklı eti çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar ile Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini yeniden güncelledi. Bakanlığın kamuoyuna açık olarak yayımladığı yeni listede Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerinden cantıkla ilgili yapılan denetlemede Acı Dayı Cantık Salonu'ndan alınan numunede tek tırnaklı eti (at, eşek vb.) çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bursa'nın coğrafi işaretli ürününde tek tırnaklı eti çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi bölümüne 37, Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği bölümüne 40 yeni ürün, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine de 3 yeni ürün eklendi.

        Bakanlık denetçileri tarafından alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizleri sonucunda Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde faaliyet gösteren iki farklı firmada dana eti olarak satılan ürünlerde "Tek Tırnaklı Eti" (at, eşek vb.) tespit edildi. Sözet Et firmasına ait İmren Kasap markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta ve Acı Dayı Cantık Salonu'nun çiğ cantık harcında tek tırnaklı eti kullanıldığı belgelendi.

        REKLAM

        KİLİS'TE BOYALI TOZ BİBER

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde faaliyet gösteren Öztürk Baharat bünyesinde satışı yapılan kırmızı toz biberde ise "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya" kullanıldığı açıklandı.

        Duyuru Tarihi Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk / Neden Parti / Seri No İl Ürün Grubu
        30.09.2026 SÖZET ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMREN KASAP ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA) Tek Tırnaklı Eti Tespiti 05 HAZİRAN 2026 BURSA Et ve Et Ürünleri
        30.09.2026 PİDECİ UN MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ACI DAYI CANTIK SALONU - ÇİĞ CANTIK HARCI (DANA ETİ) Tek Tırnaklı Eti Tespiti 08.06.2026 BURSA Et ve Et Ürünleri
        30.09.2026 ÖZTÜRK BAHARAT - MUSTAFA ÖZTÜRK ÖZTÜRK BAHARAT MUSTAFA ÖZTÜRK KIRMIZI TOZ BİBER Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti - KİLİS Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

        İstanbul Eyüpsultan'da faaliyet gösteren bir firmanın "Yüzde 100 Manda Yoğurdu" etiketiyle sattığı üründe yapılan incelemelerde manda sütü yerine inek sütü kullanıldığı kesinleşti.

        TEREYAĞI VE KAŞAR PEYNİRİNDE YAĞ HİLESİ

        İzmir, Aydın ve Sakarya'da üretilen tereyağı ve kaşar peynirlerinde süt yağı yerine bitkisel yağ ve yabancı yağlar tespit edildi. Ayrıca ürünlerin birçoğunda süt yağ oranının standartların altında olduğu belirlendi.

        PEYNİRE NİŞASTA EKLENDİ

        Konya Karatay'da üretilen çeşnili eritme peynirlerinde kıvamı artırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla mevzuata aykırı şekilde nişasta kullanıldığı saptandı.

        ETİKET YAĞLI, ÜRÜN YAĞSIZ

        Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği bölümünde ise Elazığ, Antalya, Aydın ve Bolu'da üretilen kaşar peynirleri, örgü peynirleri ve tereyağlarında yasal mevzuatın gerektirdiği minimum süt yağı oranlarının altında kalındığı saptandı.

        İZİNSİZ ERİTME TUZU KULLANIMI

        Aydın'daki çeşitli üreticilerin sert ve taze kaşar peynirlerinde mevzuata aykırı biçimde eritme tuzu kullandığı tespit edildi.

        AYRANDA PROTEİN EKSİKLİĞİ

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde üretilen yüzde 0,8 yağlı ayranda ise besin değerleri standartlarına uyulmayarak protein oranının yetersiz olduğu laboratuvar ortamında doğrulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tarım ve orman bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele