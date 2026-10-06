Bakanlık taklit ve tağşiş listesini güncelledi: Bursa'nın coğrafi işaretli ürününde tek tırnaklı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi bölümüne 37, Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği bölümüne 40 yeni ürün, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine de 3 yeni ürün eklendi.

Bakanlık denetçileri tarafından alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizleri sonucunda Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde faaliyet gösteren iki farklı firmada dana eti olarak satılan ürünlerde "Tek Tırnaklı Eti" (at, eşek vb.) tespit edildi. Sözet Et firmasına ait İmren Kasap markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta ve Acı Dayı Cantık Salonu'nun çiğ cantık harcında tek tırnaklı eti kullanıldığı belgelendi.

REKLAM

KİLİS'TE BOYALI TOZ BİBER

Kilis'in Musabeyli ilçesinde faaliyet gösteren Öztürk Baharat bünyesinde satışı yapılan kırmızı toz biberde ise "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya" kullanıldığı açıklandı.

Duyuru Tarihi Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk / Neden Parti / Seri No İl Ürün Grubu 30.09.2026 SÖZET ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMREN KASAP ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA) Tek Tırnaklı Eti Tespiti 05 HAZİRAN 2026 BURSA Et ve Et Ürünleri 30.09.2026 PİDECİ UN MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ACI DAYI CANTIK SALONU - ÇİĞ CANTIK HARCI (DANA ETİ) Tek Tırnaklı Eti Tespiti 08.06.2026 BURSA Et ve Et Ürünleri 30.09.2026 ÖZTÜRK BAHARAT - MUSTAFA ÖZTÜRK ÖZTÜRK BAHARAT MUSTAFA ÖZTÜRK KIRMIZI TOZ BİBER Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti - KİLİS Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

İstanbul Eyüpsultan'da faaliyet gösteren bir firmanın "Yüzde 100 Manda Yoğurdu" etiketiyle sattığı üründe yapılan incelemelerde manda sütü yerine inek sütü kullanıldığı kesinleşti.

TEREYAĞI VE KAŞAR PEYNİRİNDE YAĞ HİLESİ

İzmir, Aydın ve Sakarya'da üretilen tereyağı ve kaşar peynirlerinde süt yağı yerine bitkisel yağ ve yabancı yağlar tespit edildi. Ayrıca ürünlerin birçoğunda süt yağ oranının standartların altında olduğu belirlendi.

PEYNİRE NİŞASTA EKLENDİ

Konya Karatay'da üretilen çeşnili eritme peynirlerinde kıvamı artırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla mevzuata aykırı şekilde nişasta kullanıldığı saptandı.

ETİKET YAĞLI, ÜRÜN YAĞSIZ

Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği bölümünde ise Elazığ, Antalya, Aydın ve Bolu'da üretilen kaşar peynirleri, örgü peynirleri ve tereyağlarında yasal mevzuatın gerektirdiği minimum süt yağı oranlarının altında kalındığı saptandı.

İZİNSİZ ERİTME TUZU KULLANIMI

Aydın'daki çeşitli üreticilerin sert ve taze kaşar peynirlerinde mevzuata aykırı biçimde eritme tuzu kullandığı tespit edildi.

AYRANDA PROTEİN EKSİKLİĞİ

Çorum'un Mecitözü ilçesinde üretilen yüzde 0,8 yağlı ayranda ise besin değerleri standartlarına uyulmayarak protein oranının yetersiz olduğu laboratuvar ortamında doğrulandı.