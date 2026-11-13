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        Haberler Ekonomi Teknoloji Outlook ve Teams neden çalışmıyor?

        Outlook ve Teams neden çalışmıyor?

        ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un bazı hizmetlerinde 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor. Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirildi. Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı. Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Microsoft'ta küresel erişim sorunu

        Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.

        Microsoft'tan yapılan açıklamada, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği, bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtildi.

        Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğu, etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiği ve etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı ifade edildi.

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        Açıklamada, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği ve söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına yol açan sorunu gidermek amacıyla bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği vurgulanan açıklamada, eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması sürecinin başlatıldığı ve sunucuların yeniden hizmete alınırken durumlarının takip edildiği belirtildi.

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        Açıklamada, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin doğrulandığı, bu yöntemin etkilenen sunucuların bir bölümünün yeniden hizmete alınmasını sağladığı ve söz konusu değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

        12 SAATTEN FAZLA GEÇMESİNE RAĞMEN SORUN SÜRÜYOR

        Öte yandan, sorunun ortaya çıkmasının üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmesine rağmen erişim sorunu hala devam ediyor.

        Microsoft'tan yapılan son açıklamada, hizmetlerin iyileştirilmesi ve kesintiyi gidermek amacıyla yapılan değişikliklerin "beklendiği gibi sonuç vermediği" belirtildi.

        Asya ülkeleri başta olmak üzere 74 ülkede yaşanan sorun, günlük hayatta da aksamalara yol açtı.

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        MICROSOFT İLE ÇALIŞAN DİĞER PLATFORMLAR DA ETKİLENDİ

        Yaşanan erişim sorunu, Microsoft'un kendi platformlarının yanı sıra Microsoft ile entegre olan diğer büyük platformları da etkiledi.

        Yapay zeka devi OpenAI, yaşanan aksaklık nedeniyle bazı araçlarının çalışmadığını açıkladı.

        Anthropic de Microsoft 365 sistemi ile bağlantılı özelliklerinde sorun yaşandığını bildirdi.

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