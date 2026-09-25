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        Haberler Ekonomi Turizm Setur ve Move’dan seyahat teknolojilerinde iş birliği

        Setur ve Move’dan seyahat teknolojilerinde iş birliği

        2026 yılında 100. yaşını kutlayan Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Setur, global seyahat teknolojisi şirketi Move ile stratejik bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında yapay zekâ destekli platform holidayheroes, "holidayheroes by Setur" markasıyla Türkiye'de Setur'un yetkili acente ekosistemine açılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Setur ve Move'dan seyahat teknolojilerinde iş birliği

        Setur, global TravelTech şirketi Move ile hayata geçirdiği "holidayheroes" projesiyle seyahat teknolojilerini yetkili acentelerinin kullanımına sunuyor.

        Move ile başlayan iş birliğini değerlendiren Setur Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz süreci şu sözlerle anlattı: “Seyahat sektörünün geleceğinin, insan uzmanlığı ile teknolojinin birlikte yarattığı deneyimde şekilleneceğine inanıyoruz. Setur olarak yapay zekâ ve dijital dönüşümü yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, büyüme stratejimizin merkezinde görüyoruz. holidayheroes by Setur ile bu vizyonu acente ekosistemimize de taşıyoruz. Move’un global teknoloji yetkinliğini; Setur’un köklü seyahat uzmanlığı, Türkiye pazarındaki deneyimi ve güçlü dağıtım ağıyla bir araya getirerek acentelerimizin yeni nesil seyahat satışına hazırlanmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve zengin bir deneyim sunmamızı sağlayacak bu iş birliğini, sektörde dönüştürücü etki yaratacak uzun vadeli bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyoruz.”

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        İş birliğinin teknoloji ortağı Move CEO’su Erez Bousso ise Türkiye pazarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Türkiye’nin son derece dinamik ve güçlü seyahat pazarı, Setur’un derin sektörel deneyimi ve geniş acente ağı ile birleştiğinde holidayheroes için güçlü bir ortam oluşturuyor. Setur ile ortak vizyonumuz; yapay zekâ destekli teknolojileri seyahat profesyonellerinin günlük satış deneyiminin doğal bir parçası haline getirerek global TravelTech yetkinliklerini yerel uzmanlıkla buluşturmak ve seyahat deneyimini birlikte ileri taşımak.”

        Setur’un teknoloji yatırımlarının ve Move ile kurulan stratejik iş birliğinin detayları, ilk olarak 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan İstanbul Turizm Fuarı'nda sektörle paylaşılacak.

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