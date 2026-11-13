Yüce Auto-Skoda’nın 2025’te başlattığı Mobil Şarj hizmeti kapsamında düzenlenen Karadeniz turu tamamlandı. Çorum’dan başlayan ve Samsun, Ordu ile Trabzon’u kapsayan rotada iki mobil şarj aracı yaklaşık 4 bin kilometre yol aldı.

Tur boyunca elektrikli araç kullanıcılarına yerinde şarj desteği verildi ve toplam 550 kWh’ye yakın enerji aktarımı yapıldı.

MOBİL ŞARJ SİSTEMİ ETKİNLİKLERDE TANITILDI

Turda 300 kWh ve 100 kWh kapasiteli iki mobil şarj aracı yer aldı. Dört şehirde düzenlenen etkinliklerde elektrikli araçlar bu araçlar üzerinden şarj edildi ve hizmetin işleyişi ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterildi. Etkinliklerde birçok kullanıcı D-Charge ve Skoda Farkında uygulamalarını indirdi.

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Çorum’da Škoda Ahlatcı Otomotiv, Samsun’da Škoda Asal Otomotiv, Ordu’da Škoda Neva Otomotiv ve Trabzon’da Škoda CKR Otomotiv’in katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

Ziyaretçiler Škoda’nın tamamen elektrikli modellerini inceleyip test sürüşü yaptı. Programlarda mobil şarj uygulamaları ve araçlar hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Yüce Auto-Škoda, turda elde edilen deneyim ve kullanıcı geri bildirimlerinin Mobil Şarj hizmetinin farklı bölgelerdeki ihtiyaçlara göre geliştirilmesine ve gelecekteki saha çalışmalarının planlanmasına katkı sağlayacağını bildirdi.