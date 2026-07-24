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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık duyurdu: Tahsildaroğlu marka beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı

        Bakanlık duyurdu: Tahsildaroğlu marka beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı

        Tahsildaroğlu marka peynirde ölümcül Listeria bakterisi çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini bildirdi. Ayrıca söz konusu diğer numunelerin analiz süreçlerinin devam ettiği ve yeni bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı

        Sosyal medyada 50 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en büyük süt ürünleri üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının satışa sunduğu 'Kırık Beyaz Peynir' ürününde hayati tehlikeye yol açabilen 'listeria bakterisi' tespit edildiği ileri sürülmüştü.

        Türkiye'de her markette kolaylıkla bulunabilen bu ürün nedeniyle bir vatandaşın gıda zehirlenmesi yaşadığı da öne sürülen iddialar arasında yer almıştı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

        Açıklamada, 16 Haziran 2026 tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan bir başvuru üzerine ertesi gün ilgili perakende satış noktasında resmi denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

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        LABORATUVAR SONUÇLARI OLUMSUZ ÇIKTI

        Denetim sırasında şikayete konu olan Tahsildaroğlu markasına ait 290625 parti numaralı "Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir" ürününden numuneler alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne sevk edildi. Yapılan analizler neticesinde, söz konusu ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

        CEZAİ İŞLEM YAPILDI, ÜRÜNLER TOPLATILDI

        Standartlara aykırı bulunan ürün üzerine Bakanlık hızlıca önlem aldı. İlgili üretici firmaya idari para cezası uygulandı. Söz konusu diğer numunelerin analiz süreçlerinin devam ettiği ve yeni bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

        Bakanlık, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

        LISTERIA BAKTERİSİ NEDİR?

        Listeria, doğada yaygın bulunan ve insanlarda listeriyoz adlı enfeksiyona yol açan tehlikeli bir bakteri türüdür. En büyük özelliği, buzdolabı sıcaklığında (+4 °C) dahi çoğalabilmesidir.

        En yaygın türü Listeria monocytogenes. Çiğ süt ve pastörize edilmemiş sütten yapılan yumuşak peynirler, iyi pişirilmemiş etler, hazır şarküteri ürünleri (sosis, salam vb.) ve iyi yıkanmamış çiğ sebzeler aracılığıyla bulaşır. Belirtileri ise hafif vakalarda Ateş, kas ağrıları, bulantı, kusma ve ishal olarak görülür.

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