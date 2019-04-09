Ekonomide reform paketi ne zaman açıklanacak? sorusu ekonomideki yeni yol haritasını merak edenler tarafından araştırılıyor. Ekonomide reform paketi ile büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımlar belli olacak. İşte ekonomide reform paketi ile ilgili detaylar...

EKONOMİDE REFORM PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yeni yol haritasını 10 Nisan Çarşamba günü açıklayacak. Bakan Albayrak, 28 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında, 8 Nisan haftasında büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

TEDBİRLERİN BİR KISMI YÖNETMELİK BİR KISMI KARARNAME OLACAK

Bakan Albayrak, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenleme ile hayata geçirileceğini kaydetmişti. Albayrak "Türkiye’nin artık bundan sonraki gündemi, finansal mimarisi, finansal güvenlikse, finansal ekonominin desteklenmesi açısından tüm enstrümanlarla sağlıklı ve reel büyüyen bir ekonomiyi ne şekilde destekleyeceğine dayalı atılacak adımlarsa, ne gerekiyorsa bu adımları atacağız" demişti.