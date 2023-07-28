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        Ekonomik güven 4 ayın dibinde

        Ekonomik güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1.8 azalarak 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Düşüşte tüketici güven endeksindeki yüzde 5.9'luk gerileme etkili oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 10:28
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        Ekonomik güven 4 ayın dibinde
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        TÜİK temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Böylece ekonomik güven 4 ayın en düşük seviyesine düştü.

        Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

        Ekonomik güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerine geriledi.

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