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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 arttı

        Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 olurken, söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:39
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        Ekonomik güven endeksi 8 ayın zirvesinde
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, kasımda 97,1 olan endeks, aralıkta yüzde 1,8 artarak 98,8'e yükseldi.

        Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artışla 81,3 olarak belirlendi.

        Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 102,7 oldu.

        Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artışla 113, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 yükselerek 89,4 değerini aldı.

        2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

        Aylar/Yıllar 2023 2024
        Ocak 99,5 99,4
        Şubat 99,1 99
        Mart 98,9 100
        Nisan 102,4 99
        Mayıs 103,8 98,2
        Haziran 101,3 95,8
        Temmuz 99,4 94,4
        Ağustos 94,2 93,1
        Eylül 95,5 95
        Ekim 96,6 98
        Kasım 95,3 97,1
        Aralık 96,4 98,8
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