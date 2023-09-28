Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.267,14 %0,65
        DOLAR 27,4251 %0,82
        EURO 28,9363 %1,22
        ALTIN 1.654,09 %2,02
        FAİZ 23,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,91 %2,07
        BITCOIN 26.406,00 %0,64
        GBP/TRY 33,4036 %0,98
        EUR/USD 1,0518 %0,14
        BRENT 96,77 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 2.704,54 %2,02
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven eylülde yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven eylülde yükseldi

        Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94.1 iken, eylül ayında yüzde 1.3 oranında artarak 95.4 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomik güven eylülde yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK, eylül ayına ilişkin Ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre eylülde endeks bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında artarak 95.4 değerini aldı.

        Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5.1 yükselerek 71.5, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0.5 oranında artarak 105.1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 117.7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88.3 değerini aldı.

        3 AYDIR KÖTÜMSERLİK DEVAM EDİYOR

        Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Endeks son olarak haziran ayında 100'ün üzerinde bir değer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"