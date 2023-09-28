Ekonomik güven eylülde yükseldi

TÜİK, eylül ayına ilişkin Ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre eylülde endeks bir önceki aya göre yüzde 1.3 oranında artarak 95.4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5.1 yükselerek 71.5, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0.5 oranında artarak 105.1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 117.7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88.3 değerini aldı.

3 AYDIR KÖTÜMSERLİK DEVAM EDİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Endeks son olarak haziran ayında 100'ün üzerinde bir değer almıştı.