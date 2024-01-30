Ekonomik güven ocakta yükseldi
Ekonomik güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1 yükseldi
TÜİK aralık ayında ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi aralık ayında 96.4 iken, ocak ayında yüzde 3.1 oranında artarak 99.4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3.9 yükselerek 80.4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 0.5 oranında azalarak 102.9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4'lük yükselişle 116.8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115.6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.3'lük artışla 90.9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Ocak 2024
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.