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        Haberler İş-Yaşam Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu daha sonra yazılı açıklama yapacak

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        Giriş: 25.07.2023 - 22:13
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        Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanıyor
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        Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın sabah 09.00'da bir toplantı yapacak.

        YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

        Açılış konuşmasının ardından gündeme geçilecek toplantının sonunda yazılı bir açıklama yapılacak. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce Orta Vadeli Program ile ilgili in insanları ile buluşmuş ve önceki gün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bilgilendirmişti.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Ekonomik Koordinasyon Kurulu
        #cevdet yılmaz
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