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Ekonomik sıkıntı içindeki Pakistan'dan Suudi Prens Muhammed'e 'süper lüks' karşılama

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Pakistan ziyareti sırasında Başbakan İmran Han'ın resmi konutunda kalacak. Suudi heyeti için 300 Toyata Land Cruiser cip tahsis edilecek. Merkez Bankası sekiz milyar dolarlık döviz rezervinin kaldığını ve ülkenin borçlarını ödemeyemekte zorlanacağını açıklamıştı.

Giriş: 18.02.2019 - 10:44 | Güncelleme:
- BBC
Pakistan needs Saudi money to stave off a huge IMF bail-out - but this is not a one-way relationship

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın, dört ülkeyi kapsayan Asya turunun ilk durağı olan Pakistan'da şimdiye kadar hiçbir yabancı lidere uygulanmayan bir protokolle, gösterişli bir şekilde karşılanacağı belirtiliyor.

Pakistan'a milyarlarca dolarlık kredi ve yatırım vaadinde bulunan Prens Muhammed'in Pazar günü İslamabad'a gelişinde 3.500 güvercin ve renkli balonların uçurulacağı bildiriliyor.

Muhammed bin Selman, iki günlük ziyareti sırasında Başbakan İmran Han'ın resmi konutunda kalacak. Daha önce hiçbir lider, başbakanlık konutunda kalmamıştı.

Pakistan hükümeti, geçen yıl tasarruf için bakanlıklar ve resmi kurumların envanterinde bulunan yüzlerce lüks makam arabasını açık artırmaya çıkarmıştı. Bu çerçevede eski Başbakan Navaz Şerif döneminde konutun süt ihtiyacını karşılamak için beslenen sekiz manda da satılmıştı.

300 Land Cruiser tahsis edildi, uçuşlar iptal edildi

Prens Muhammed ve Suudi heyeti için 300 Toyata Land Cruiser cip tahsis edilecek. Heyetin gelişi öncesinde güvenlik için bazı uçak seferlerinin yeniden düzenlendiği, lüks otellerin çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtiliyor. İslamabad'da bazı noktalara Prens'le Khan'ın yanyana posterleri asıldı.

BBC muhabiri Abid Hussain, son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Pakistan'ın Prens'in ziyaretine büyük umutlar bağladığını aktarıyor.

Merkez Bankası sekiz milyar dolarlık döviz rezervinin kaldığını ve ülkenin borçlarını ödemeyemekte zorlanacağını açıklamıştı.

- Getty Images
Muhammed bin Selman 2016'da, veliaht prens olmadan önce Pakistan'ı ziyaret etmişti

1980'lerden beri 12 kez Uluslararası Para Fonu IMF'den yardım alan Pakistan, kurumdan yeniden bir kurtarma paketi almaya çalışıyor.

Pakistan, Suudi Prens'ten hemen önce Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ı ağırladı. Prens, Pakistan'a altı milyar dolarlık destek vaadinde bulundu. Wall Street Journal gazetesine göre, Pakistan iki Körfez krallığından toplam 30 milyar dolarlık kredi ve yatırım desteği almayı umuyor.

Suudi Arabistan'ın, güneydeki liman kenti Gwadar'da sekiz milyar dolarlık bir petrol rafinerisi inşa edeceği belirtiliyor.

Prens, Tunus'ta testere posteriyle karşılanmıştı

Prens Muhammed, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra uluslararası baskı altında.

- Getty Images
Tunus'taki protestolardan bir kare

Prens, Kasım sonunda gittiği Tunus'ta protestolarla ve Kaşıkçı'nın cesedine gönderme yapan testere posteriyle karşılanmıştı.

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