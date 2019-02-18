Ekonomik sıkıntı içindeki Pakistan'dan Suudi Prens Muhammed'e 'süper lüks' karşılama

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın, dört ülkeyi kapsayan Asya turunun ilk durağı olan Pakistan'da şimdiye kadar hiçbir yabancı lidere uygulanmayan bir protokolle, gösterişli bir şekilde karşılanacağı belirtiliyor.
Pakistan'a milyarlarca dolarlık kredi ve yatırım vaadinde bulunan Prens Muhammed'in Pazar günü İslamabad'a gelişinde 3.500 güvercin ve renkli balonların uçurulacağı bildiriliyor.
Muhammed bin Selman, iki günlük ziyareti sırasında Başbakan İmran Han'ın resmi konutunda kalacak. Daha önce hiçbir lider, başbakanlık konutunda kalmamıştı.
Pakistan hükümeti, geçen yıl tasarruf için bakanlıklar ve resmi kurumların envanterinde bulunan yüzlerce lüks makam arabasını açık artırmaya çıkarmıştı. Bu çerçevede eski Başbakan Navaz Şerif döneminde konutun süt ihtiyacını karşılamak için beslenen sekiz manda da satılmıştı.
300 Land Cruiser tahsis edildi, uçuşlar iptal edildi
Prens Muhammed ve Suudi heyeti için 300 Toyata Land Cruiser cip tahsis edilecek. Heyetin gelişi öncesinde güvenlik için bazı uçak seferlerinin yeniden düzenlendiği, lüks otellerin çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtiliyor. İslamabad'da bazı noktalara Prens'le Khan'ın yanyana posterleri asıldı.
BBC muhabiri Abid Hussain, son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Pakistan'ın Prens'in ziyaretine büyük umutlar bağladığını aktarıyor.
Merkez Bankası sekiz milyar dolarlık döviz rezervinin kaldığını ve ülkenin borçlarını ödemeyemekte zorlanacağını açıklamıştı.
1980'lerden beri 12 kez Uluslararası Para Fonu IMF'den yardım alan Pakistan, kurumdan yeniden bir kurtarma paketi almaya çalışıyor.
Pakistan, Suudi Prens'ten hemen önce Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ı ağırladı. Prens, Pakistan'a altı milyar dolarlık destek vaadinde bulundu. Wall Street Journal gazetesine göre, Pakistan iki Körfez krallığından toplam 30 milyar dolarlık kredi ve yatırım desteği almayı umuyor.
Suudi Arabistan'ın, güneydeki liman kenti Gwadar'da sekiz milyar dolarlık bir petrol rafinerisi inşa edeceği belirtiliyor.
Prens Muhammed, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra uluslararası baskı altında.
Prens, Kasım sonunda gittiği Tunus'ta protestolarla ve Kaşıkçı'nın cesedine gönderme yapan testere posteriyle karşılanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.