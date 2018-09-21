Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Yeni Ekonomi Programı (YEP) dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Orta Vadeli Program'ın yerini alan Yeni Ekonomi Programı'nın ana teması dengelenme, disiplin ve değişim oldu.

Bakan Albayrak "Programımızı 5 temel hedef ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi, istihdam ve cari açıkla bankacılık ve reel sektör alanları oldu" dedi. Bakan Albayrak, 2019-2021 yıllarını programın temel amacını "kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi" olarak özetledi.

Programın ekonominin yabancı tasarruflara bağımlılığını kalıcı olarak azaltacak ve cari açığın milli gelire oranını yüzde 3'ün altına düşürecek ihracat, turizm ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini de atacağı açıklandı. Bakan Albayrak, yeni programda vergilerde istisna ve muafiyetlerin gözden geçirileceğini belirtti ve bankalar için kapsamlı bir politika seti uygulanacağını duyurdu.

YILSONU DOLAR KURU 5.60 ÖNGÖRÜLDÜ

YEP'te gelecek yıl dolar kuru 5.60 TL olarak öngörüldü. Tahminin gerçekleşmesi için, halen 6.30’un üzerinde seyreden dolar kurunun gelecek yıl aşağı düşmesi gerekiyor.

HEDEFLER GÜNCELLENDİ

YEP'te büyüme, enflasyon, cari açık ve bütçe açığı hedefleri güncellendi. Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 5.5'ten yüzde 3.8'e, 2019 için yüzde 5.5'ten yüzde 2.3'e, 2020 için ise yüzde 5.5'ten yüzde 3.5'e düşürüldü. 2021 için ise yüzde 5 büyüme öngörüldü.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Öte yandan 2018 enflasyon tahmini yüzde 7'den yüzde 20.8'e, 2019 yüzde 6'dan yüzde 15.9'a, 2020 enflasyon hedefi ise yüzde 5'ten yüzde 9.8'e yükseltildi. 2018 bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde1.9'da kalırken 2019 hedefi yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e düşürüldü, 2020 için yüzde 1.6'dan yüzde 1.9'a yükseltildi. 2021 için yüzde 1.7 oldu.

CARİ AÇIK AZALACAK

2018 cari açık/GSYH tahmini yüzde 4.3'ten yüzde 4.7'e yükseltilirken 2019 yüzde 4.1'den 3.3'e, 2020 yüzde 3.9'dan 2.7'ye düşürüldü. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2018 için yüzde 1,9, 2019 için yüzde 1,8, 2020 için yüzde 1,9, 2021 için yüzde 1,7 olması hedefleniyor.

KAMUDA 76 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

YEP'le 2019 yılı için kamuda 60 milyar TL tasarruf, 16 milyar TL gelir artırımı öngörüldü.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 20 ARTACAK

YEP’te merkezi yönetim bütçesi tahminleri de yer aldı. Programda, 2017’de yüzde 10.8 olan deflatörün bu yıl yüzde 16.0 olacağı kaydedildi. Programda, 2018 için yıl başında 65.9 milyar lira olarak öngörülen merkezi yönetim bütçe açığının 72.1 milyar lira olacağı, gelec ek yıl da 80.6 milyar liraya ulaşacağı tahmin edildi. 2018 için yıl başında 691.1 milyar lira öngörülen faiz hariç harcama 745.4 milyar lira; 71.7 milyar öngörülen faiz harcamaları da 76.4 milyar lira olarak revize edildi. Böylece, yıl başında bu yıl için 762.5 milyar olacağı öngörülen merkezi yönetim bütçe harcamaları tahmini 821.8 milyar lira olarak revize edildi. 2018 bütçesinde 696.8 milyar lira olarak öngörülen bütçe gelirleri 749.6 milyar liraya revize edilirken, vergi gelirleri tahmini de 599.4 milyar liradan 630.5 milyar liraya yükseltildi.

FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 53.5 ARTACAK



Revize edilen 2018 bütçe hedefleri üzerinden 2019 yılında merkezi yönetim bütçe harcamaları yüzde 16.9 artışla 961.0 milyar lira öngörüldü. Gelecek yıl faiz harcamalarının yüzde 53.5 artışla 117.3 milyar lira olacağı tahmin edildi. 2017 yılında 56.7 milyar lir a faiz ödemesi yapıldığı dikkate alınırsa, faiz giderleri iki yılda katlanmış olacak. Vergi gelirleri gelecek yıl yüzde 20 artışla 756.5 milyar lira öngörüldü.

ÜÇ YILDA 2.3 MİLYON İLAVE İSTİHDAM

Programda, 20 17’de yüzde 10.9 olan işsizlik oranının bu yıl yüzde 11.3’e, 2019’da yüzde 12.1’e çıkacağı, 2020’de yüzde 11.9, 2021’de de yüzde 10.8 olacağı öngörüldü. Programda, 2017’de 28.2 milyon olan istihdamın 2018’de 28.7 milyon olacağı tahmin edildi. Programda, üç yıllık program döneminde 2 milyon 275 bin ilave istihdam yaratılarak, 2021’de 30 milyon 952 bin kişilik istihdam rakamına ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

MEGA PROJELER YABANCI YATIRIMLA HAYATA GEÇECEK

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak, mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansmanla hayata geçirilecek.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Son dönemde döv iz kurlarında ve faizlerde yaşanan dalgalanmaların reel sektör bilançoları üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğuna dikkat çekilen programda, "Sektörün bu sağlam yapısının sürdürülmesi ve bu alanda ülke olarak elde edilen

kazanımların muhafazası için gerekli önlemlerin alınması YEP döneminin önceliklerindendir" denildi.



TCMB BAĞIMSIZLIĞINA VURGU YAPILDI



YEP kapsamında enflasyonla mücadelede de oldukça kademeli bir süreç öngörülürken bu mücadeledeki politika ve tedbirler

arasında ise "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecektir" söylemi dikkat çekti.



KIDEM TAZMİNATINA REFORM

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda, kıdem tazminatı reformuna da yer verildi. Programda, kıdem tazminatı konusunda sosyal tarafların mutabakatıyla reform yapılacağı belirtildi. Reform için sosyal tarafların mutabakatı aranacak

KİRACIYA İYİ HABER

Yeni Ekonomi Programı'ndan konutla ilgili iki önemli karar çıktı. Kiralar TÜFE'ye bağlanacak, gayrimenkullerden rayiç bedel üzerinden değil gerçek değeri üzerinden vergi alınacak. Böylece kiraya daha az zam yapılacak, kiracı yılda bir kiraya yakın tasarruf edecek, konut ve arsa sahipleri ise daha yüksek vergi ödeyecek.

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