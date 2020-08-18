Ekonomiye 34 milyar liralık kaynak önerisi

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Global finansal teknoloji şirketi C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, 326 bin KOBİ’nin İSO 500 şirketlerinden 34 milyar TL tutarında vadeli alacağı olduğunu hesapladıklarını İSO 500 şirketlerine 1 yıl vadeli 34 milyar TL kredi kullandırılması ve bu kredinin şartı olarak, KOBİ tedarikçilere olan ticari borçların aynı faiz oranı ile iskonto edilerek derhal ödenmesi şartının getirilmesi halinde bu durumda milyarlarca liranın 1-2 hafta gibi kısa bir süre içinde ekonominin kılcal damarlarına akmasını sağlanabileceğini söyledi. Keçecioğlu soruları şöyle yanıtladı:

-C2FO olarak, Türkiye’ye yeni giriş yapan global bir finansal teknoloji şirketisiniz ve işletme sermayesi finansmanı alanında faaliyet gösteriyorsunuz. Koranavirüsün etkisiyle, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alacak tahsili konusunda sıkıntı yaşanıyor. KOBİ’lerin alacaklarını erken tahsil etmesini ve nakit akışlarını güçlendirmesini nasıl sağlıyorsunuz?

Covid-19 krizinde bir kez daha gördük ki, ekonomide belirsizliklerin arttığı dönemlerde, “ya tahsilat yapamazsak!” kaygısı yaşayan işletmelerin aldığı ilk tedbirlerden biri kendi ödemelerini ertelemek oluyor. Bu “ödememe” hali maalesef bir zincir şeklinde piyasanın tüm katmanlarına yayılıyor ve durgunluğun daha uzun sürmesine, hasarın büyümesine yol açıyor. Nakit akış sorununun hızlı ve az hasarla atlatılması için, ekonomide üç kesime önemli rol düştüğü kanaatindeyim: Kamu, bankalar ve büyük ölçekli kurumsal şirketler. Kamu otoritesinin para ve maliye politikası araçlarıyla piyasayı likit tutmak için genişlemeci tedbirler alması, bankaların ekonomik durgunluğu uzun süre göğüsleyebilecek nitelikteki büyük işletmelere kredi vermekte hızlı ve kararlı davranması ve büyük kurumsal şirketlerin ödeme disiplinlerine sadık kalarak gerek kendi kaynakları gerekse geniş kredi imkanlarıyla tedarik zincirlerini ayakta tutması gerekiyor. Global bir işletme sermayesi platformu olan C2FO, adında yer alan “collaborative cash flow optimization” yaklaşımı doğrultusunda, dünyanın en büyük şirketleriyle, onların yüzbinlerce tedarikçisi arasında, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılıklı olarak çözüldüğü dijital bir iş birliği platformu sunuyor. C2FO platformunun bir bacağında yer alan büyük kurumsal şirketler, yılda toplam 1,5 trilyon doları aşan tutarda vadeli borçlarını sistemimize yüklüyorlar. Platformun diğer bacağındaki 178 ülkeden 500,000’i aşkın tedarikçi ise, faturalarını sistemde görüntülüyor ve nakde ihtiyaç duydukları anda, kendileri için uygun bir iskonto oranı teklif ederek, erken ödeme talebinde bulunuyor. Bugüne kadar C2FO kanalıyla, çoğunluğu KOBİ niteliğindeki tedarikçilere yapılan erken ödeme tutarı 106 milyar doları aştı ve en yakın hedefimiz olan 1 Trilyon Dolar seviyesine hızla ilerliyoruz.

ÇİFTÇİ BİLE KULLANABİLİYOR

-Türkiye’den KOBİ’ler sistemi kullanmak için ne yapmalılar, katılmak için üyelik mi gerekiyor? Maliyetler nedir?

Öncelikle KOBİ tedarikçinin mal ya da hizmet sattığı büyük ölçekli kurumsal işletmenin C2FO’nun “alıcı” iş ortakları arasında yer alması gerekiyor. Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket C2FO’yu tedarikçilerine sunma kararı aldığında, biz o şirketin tüm tedarikçileri ile iletişime geçerek sisteme nasıl katılacaklarını ve nasıl erken ödeme talebinde bulunabileceklerini anlatıyoruz. Ardından, alıcı firma için özel olarak hazırlanan Erken Ödeme Platformu web sitesine girerek kullanıcı adı ve şifre ile kaydolmak gerekiyor. Kayıt yapan bir KOBİ, artık internet olan her yerden bağlanabildiği ve bekleyen faturalarını görebileceği bir portal sahibi oluyor. Alıcı şirket bir fatura onayladığında, otomatik olarak KOBİ’ye bir mesaj gönderiyoruz. “Bu faturayı erken tahsil etmek ister misiniz?” diye soruyoruz.

KOBİ yöneticisi, şirketi için makul olduğunu düşündüğü iskonto oranını sisteme girip teklifini alıcıya iletiyor. C2FO algoritmaları, erken ödeme için ayrılan kaynak miktarı ve alternatif getiri çerçevesinde KOBİ’ye uygunluk veriyor. Erken ödeme bedeli, direkt alıcı firma tarafından KOBİ’nin hesabına aktarılıyor. Tüm süreç boyunca, Türkçe dahil 9 dilde hizmet veren çağrı merkezimiz KOBİ’lere her türlü desteği sağlıyor. Erken ödeme talep eden tedarikçi için, kendi teklif ettiği iskonto oranı dışında hiçbir maliyet söz konusu değil. Birkaç bin liralık alacağı olan bir çiftçimizin bile, tarlasından cep telefonuyla erken ödeme talep edebileceği, kullanımı son derece kolay bir altyapı sunuyoruz.

TÜRKİYE POTANSİYELİ YÜKSEK ÜLKE

-Büyük şirketler burada nasıl bir fayda sağlıyorlar?

Büyük şirketler hem ellerindeki nakdi daha etkin değerlendirmiş oluyorlar, hem de baştan uca dijital bir teknoloji kullanarak tedarik zincirlerini destekliyorlar. Yüzlerce, hatta binlerce tedarikçisi olan bir işletme için, hangi tedarikçisinin ne zaman finansmana ihtiyaç duyduğunu anlık olarak takip etmenin ve çözüm üretmenin tek yolu teknolojiyi kullanmak. C2FO’yu kullanan bir tedarikçinin işletme sermayesinin güçlenmesi, faiz giderinin düşmesi ve banka limitlerinin rahatlaması, aslında doğrudan alıcının satın alma maliyetlerini olumlu etkiliyor. Öte yandan, elde edilen iskonto geliri sayesinde, alıcı firmanın brüt kâr marjı ve EBITDA’sı artıyor. Son olarak, eğer alıcı firma, mevsimsellik, raporlama dönemi gibi nedenlerle kendi nakdini kullanmak istemezse, C2FO’nun global ve yerel fonlama çözümlerini devreye sokarak tedarik zincirini dış kaynakla destekleme imkânı da sağlıyoruz.

-Türkiye planlarınız nedir? Türkiye neden önemli? KOBİ’ler koronavirüs döneminde nasıl bir fayda sağlar?

C2FO’ya kayıt olan tedarikçilerin ne sıklıkta erken ödeme talep ettiklerine ülkeler bazında baktığımızda, Türkiye’nin penetrasyon bakımından birinci sırada olduğunu görüyoruz. Bu durum, hem bizim tedarikçilerimizin finansmana olan yoğun ihtiyaçlarını hem de alternatif fonlama imkanlarını kullanmaya olan yatkınlıklarını gösteriyor. Türkiye, bölgenin en büyük üretim, tedarik ve ticaret merkezi olarak, C2FO’nun ortaya koyduğu değerden en üst düzeyde yararlanabilecek ülkelerin başında geliyor. Öte yandan, binlerce tedarikçi ile üretim yapan yerli ve çokuluslu sanayi ve hizmet kuruluşlarımız, tedarik zincirlerini güçlendirmek ve ellerindeki nakit ve kredi imkanlarını daha etkin kullanmak için artık C2FO’dan yararlanabilecekler. Konu tedarik zinciri, bilhassa da KOBİ’lerin finansmana erişimi olduğunda, Türkiye’nin dışarıdan mobilize edebileceği önemli miktarda fon var. C2FO olarak, ileri teknolojimiz, hizmet kalitemiz ve uluslararası müşteri ve finansman ağımızın etkisiyle, Türkiye’de KOBİ’lerin işletme sermayesine erişimi konusunda önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz.

-Koronavirüs sırasında dünyada işleriniz nasıl değişti? C2FO pandemiyi nasıl karşıladı?

Çin’den ABD’ye geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiğimizden, pandeminin erken dönem etkilerini C2FO veri tabanındaki hareketlilikten izlemek mümkün oldu. Önce Çin’de, sonra da Avrupa ve Amerika’da tedarikçilerin erken ödeme taleplerinde 10 kata varan artışlar yaşandı. Bu kriz maalesef, her ekonomik çalkantıda ilk önce küçük işletmelerin yalnız kaldığını, finansal aktarım mekanizmasında sorunlar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. C2FO olarak, pandemiyle ortaya çıkan likidite sıkışıklığını aşmak için, hükümetler nezdinde tartışılmak üzere bir finansman önerisi hazırladık. Bu çalışmanın Türkiye bacağını hazırlarken, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO500 listesini baz aldık.

Yaptığımız çalışma sonucunda; 326,000 KOBİ’nin an itibarıyla İSO 500 şirketlerinden 34 milyar TL tutarında vadeli alacağı olduğunu hesapladık. Eğer kamu otoritesinin teşvik ve koordinasyonu sonucunda, bankalarımız tarafından uygun faiz oranı ile İSO500 şirketlerine 1 yıl vadeli 34 milyar TL kredi kullandırırsak ve bu kredinin şartı olarak, KOBİ tedarikçilere olan ticari borçların aynı faiz oranı ile iskonto edilerek derhal ödenmesi şartını getirirsek, bu durumda milyarlarca liranın 1-2 hafta gibi kısa bir süre içinde ekonominin kılcal damarlarına akmasını sağlayabiliriz. Üstelik bunu yaparken, KOBİ’leri tek kuruş borçlandırmamış, İSO500 şirketlerine ek vade sağlamış ve bankaların kredi riskini de minimum düzeyde tutmuş oluruz. Kriz ortamında böyle bir kaynak aktarımını önemli bir toplumsal sorumluluk projesi olarak gördüğümüzden, C2FO olarak bu projeye tüm teknolojimiz ve finansal gücümüzle gönüllü katkı sağlamaya hazırız.