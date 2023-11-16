Ekos Teknoloji halka arz talep toplama! 2023 Ekos kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Ekos Teknoloji halka arz talep toplama! 2023 Ekos kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

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Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Yatırım yapmak isteyenler "EKOS" koduyla talep girişlerini gerçekleştirebilecek. Borsa İstanbul'da işlem görecek Ekos Teknoloji halka arzının büyüklüğü ise yaklaşık 766,2 milyon TL olacak. Peki, Ekos kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...