Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. talep toplama tarihleri 2023! Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. talep toplama tarihleri 2023! Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ekos Teknoloji halka arzını onayladı. Halka açıklık oranı yüzde 21,43 olarak açıklanan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 60 milyon adet lot dağıtımı yapacak. 'EKOS' hisse sembolü ile Borsa İstanbul'da işlem görecek Ekos Teknoloji halka arzının büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalar var, Ekos Teknoloji katılım endeksine uygun mu?" İşte Ekos Teknoloji halka arz tarihleri...