EKPSS geç başvuruları sona eriyor! EKPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
EKPSS kura geç başvuruları sona eriyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik gereğinde engelli adaylar kuraya katılarak memur olma imkanı elde edebilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını yapabilecekler. İşte EKPSS geç başvuru ekranı ve tercih dönemine ilişkin detaylar
EKPSS geç başvuruları 4- 5 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. Geç başvuru ücretleri ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek. Peki EKPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? EKPSS tercihleri ne zaman?
EKPSS KURA GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR
ÖSYM’den yapılan duyuru ile EKPSS kura geç başvuruları başladı. Buna göre adaylar 4 Haziran 2024 saat 10.00’dan, 5 Haziran 2024 saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapabilecek.
EKPSS KURA GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını yapabilecekler.
Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.
EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR NEREYE YATIRILACAK?
2024 EKPSS Kura geç başvuru ücreti 75 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücretleri ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden yapılabilecek.