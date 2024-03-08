Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları için son saatler! Dün başlayan EKPSS sınavı geç başvuruları bugün sona eriyor. Adayların başvurularını yapmak için sayılı saati kaldığından başvuruların nereden yapılacağı büyük merak konusu haline geldi. Peki başvurular nereden yapılacak, EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar!