Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ile ilgili araştırmalar sınavın yaklaşması ile arttı. Başvuruları 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında alınan EKPSS sınavı bu ayın son haftasında gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ekranı ile EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama hakkında detaylar...