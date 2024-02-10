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        Haberler Gündem EKPSS tercih sonucu sorgulama: 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 10 - 19 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini oluşturan adaylar, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Hatırlanacağı gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı duyurmuştu. İşte 2024 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:57
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        EKPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği gibi EKPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabilmektedir. Peki, "2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...

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        2 BİN 392 ENGELLİ MEMUR ATAMASI YAPILACAK!

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı açıklamıştı.

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        EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz netlik kazanmdı. Tercih sonuçlarının Şubat ayı içerisnde açıklanması bekleniyor.

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        EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

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        Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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