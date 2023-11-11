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        Haberler Yaşam Ekrandan buram buram mutluluk yayan fotoğraflar hafta sonunuzu neşelendirecek

        Ekrandan buram buram mutluluk yayan fotoğraflar hafta sonunuzu neşelendirecek

        Hayvanların aklından ne geçtiğini bilemeyiz ancak görünüşe göre, onlarla vakit geçirdiğimiz o kadar zaman sonrasında bize benzemeye başlıyorlar. Onların da bizim gibi miskinlik saatleri, eğlenceli ruh halleri ve sinirli oldukları anlar var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:51
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        "2 aylık yavru köpeğim Moe!"

        2

        "Winston merhaba demek için uğramak istedi."

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        "Ben kıyafetleri katlarken, bulaşıkları yıkarken, her şeyi yaparken başımın üstüne oturur. Evde kimse buna dayanamaz ama ben bunu çok seviyorum."

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        "Tekrar uykuya dalmadan önce yataktan kalkamadı."

        5

        "Bu kedinin günü sabah 10'da bitiyor."

        6

        "Kızım, çocuğum uyurken kimsenin ona yaklaşmasına izin vermiyor."

        7

        "Quokkalar Avustralya'da yaşayan ve insanlarla selfie çekmeyi seven dost canlısı bir hayvandır."

        8

        "Hâlâ yalvarıyor."

        9

        "Jed öğleden sonrasını mahalledeki çocukların bahçesinden uzak durmasını sağlayarak geçiriyor."

        10

        "Maddie kendini bodrumda mahsur bıraktı ve havlamayacak kadar kibardı. Onu bu şekilde buldum."

        11

        "Bebeğimi bir dakikalığına yalnız bıraktım ve bu oldu."

        12

        "Evet... Tam burası oturmak için mükemmel bir yer (!)"

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        "Komşum ve kedisinin okuma saati."

        14

        "Annemin kedisi onu nasıl bulduğumuzu merak ediyor olmalı."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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