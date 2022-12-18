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Haberler Televizyon Ekranın favori anne-kızı 'Kıymet' ve 'Füsun'... 'Güzel Günler', bu akşam SHOW TV'de
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Ekranın favori anne-kızı

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Güzel Günler'de Binnur Kaya ve Ecem Erkek’in canlandırdığı sahneler neşeyle bekleniyor. Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde anne kızın eğlenceli dakikaları yine çok beğenilecek

Ekranın favori anne-kızı 'Kıymet' ve 'Füsun'... 'Güzel Günler', bu akşam SHOW TV'de
Ekranın favori anne-kızı
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, Selin Tunç tarafından kaleme alınan dizisi 'Güzel Günler' pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni toplayan dizide Binnur Kaya ve Ecem Erkek’in canlandırdığı sahneler neşeyle bekleniyor.

Ekranın favori anne-kızı olan ‘Güzel Günler’in 'Kıymet' ve 'Füsun’u izleyiciyi her hafta güldürmeyi başarıyor. Anne-kızın samimi sahneleri ve birbirleri ile olan tatlı atışmaları ekran başında keyifli anlar yaşatıyor.

Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde anne kızın eğlenceli dakikaları yine çok beğenilecek.

'GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mihran ve Alya ilişkisini kurtarmak isteyen aile büyükleri, buzları eritmek amacıyla iki aileyi şehir dışında bir otelde buluşturur. Barışma için planlanan otel gezisinde hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Atakan’ın yaptığı büyük sakarlık işleri karıştırır. Bu sırada Hakim’in kendisini ihbar edeni bulmaya yaklaşması Kıymet’in dükkanında tatlı bir telaşa yol açacak, Füsun’un beyaz güllerin Feyyaz’dan geldiğini öğrenmesi, ikili arasında yeni başlayacak bir dönemin habercisi olacaktır. Mihran, Selma’ya Leylim için bir avukat bulmaya çalışırken, Alya’nın ailesi Selma’ya hayır diyemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanır.

‘Güzel Günler’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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