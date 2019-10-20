Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümüyle beğeni topladı. Eğlence ve heyecanın bir arada olduğu bölümün final sahnesinde Kuzey’in gitmeye karar veren Yıldız’a “Çünkü ben sana…” sözlerini nasıl bitireceği merak konusu oldu.

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 7.87 rating ve yüzde 21.04, ABC1’de yüzde 6.82 rating ve yüzde 17.58 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.17 rating ve 14.29 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #bensana etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #bensana etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 10 dakika, dünyada 2 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.

RUHİ’NİN SİLAHI KURUSIKI ÇIKTI!

Ruhi’nin silahının kurusıkı çıkmasıyla kimse vurulmazken Yıldız, Kuzey’e ne kadar âşık olduğunu bir kez daha ispatladı fakat bunu kabul etmedi. Kuzey ise belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini net bir şekilde anladı. Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf edebildi. Şeref Mollaoğlu’nun oğlu Kuzey’in borçlarını ödemesi baba-oğul arasında buzlar eriyor mu dedirtti. Çetin’in şikâyeti üzerine tutuklanan Kuzey, Feride’nin yardımıyla kurtuldu. Alacaklısının ortaklık teklifiyle Kuzey şoke olsa da hayali olan “Kuzey Yıldızı”nı babasına yapma fırsatı yakaladı.

“Kurusıkı Ruhi!”

“ÇÜNKÜ BEN SANA…”

Kuzey’in eski karısını hala sevdiğini düşünen Yıldız hırsından evlenme kararı aldı. Yıldız’ın kararına karşılık Kuzey de evlenmek için taliplerini aradı. Birbirlerinin randevularını sabote eden ikilinin atışmaları izleyenleri gülümsetti. Kuzey’in, annesiyle tekrar bir araya gelmesini isteyen Gökçe, tehlike olarak gördüğü Yıldız’ı sert sözleriyle gözyaşlarına boğdu. Hiçbir hikâyenin ikinci kadını olmak istemeyen Yıldız ise gitme kararı aldı. Yıldız’ın gitmesine engel olmak isteyen Kuzey’in “Çünkü ben sana…” sözleriyle biten final sahnesi izleyenleri merakta bıraktı.

Kuzey Yıldız’ın evini basıyor;

“Çünkü ben sana…”

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ömer’in nişanlı olduğunu Kuzey’e itiraf ettiği tanıtımda Poyraz ve Kamer evliliğine Kuzey ve Yıldız’dan izin çıkmıyor. Kuzey sinirlerine hakim olamazken, babasının istediği gemiyi yapınca Kuzey’in gideceğini düşünen Yıldız, “Kuzey Yıldızı” isimli gemiyi kaçırıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 7. bölüm tanıtımı!